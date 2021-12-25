Джо Роган: Чарльз Оливейра - настоящий монстр

Спортивный комментатор Джо Роган выразил мнение о чемпионе UFC в легком весе, бразильском бойце смешанного стиля Чарльзе Оливейре.

«Чарльз - настоящий монстр. Сейчас Чарльз выступает намного лучше и люди должны смириться с этим, а не вспоминать, что он проигрывал раньше», - приводит слова Джо Middle Easy.

Напомним, что в последнем поединке Оливейра победил американца Дастина Порье. Бой завершился в третьем раунде после того, как Чарльз успешно применил удушающий прием. Бразилец защитил титул чемпиона промоушена.

Чарльз одержал свою 32-ю победу при восьми поражениях. В свою очередь, Порье потерпел седьмое поражение. Также на счету американца 28 побед.