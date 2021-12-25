Кори Сэндхаген: Ян всегда опасен в бою, Стерлингу будет непросто драться с таким соперником

Американский боец UFC в легчайшем весе Кори Сэндхаген считает россиянина Петра Яна фаворитом поединка с соотечественником Алджамейном Стерлингом.

Ранее президент промоушена Дана Уайт сообщил, что реванш между спортсменами может состояться в 2022 года.

– Я основываюсь на впечатлениях, которые сложились по итогам их первого боя. Ян действительно очень хорош. Конечно, Стерлинг тоже неплох, но я думаю, что Петр превосходит его во многих аспектах. Например, он хорошо защищается. При этом в бою Ян всегда опасен, с таким соперником непросто драться, – цитирует Сэндхагена MMA Fighting.

Напомним, что в марте этого года Стерлинг отобрал чемпионский пояс у Яна после того, как тот использовал запрещенный удар коленом.

После этого американец отказывался от реванша, сославшись на решения врачей, а Ян в октябре получил временный титул чемпиона UFC, победив Сэндхагена судейским решением.