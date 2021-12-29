Менеджер Петра Яна рассказал, как проходят переговоры об организации титульного боя со Стерлингом

Об этом заявил менеджер российского бойца Саят Абдрахманов: «Переговоры в самом разгаре. Я думаю, в ближайшее время они придут к логическому завершению, и можно будет уже ждать официальный анонс от UFC».

Сейчас боец клуба «Архангел Михаил» находится на сборах в Таиланде. До пандемии и ограничений Петр Ян всегда проходил лагерь именно здесь, однако последние полтора года боец готовился в разных местах — в России, США и Дубае.

«Если бы не пандемия, то и к предыдущим боям Петр, скорее всего, готовился бы в Таиланде. Теперь он, можно сказать, возвращается в родное место, при этом уже добавив опыт подготовки в других местах, новых тренеров и спарринг-партнеров, — говорит Абдрахманов. — Теперь подготовка будет проходить на базе Tiger, с тем же составом, кто помогал готовиться к бою с Сэндхагеном. В этот раз подготовка будет еще более плодотворной — уже есть работающая формула, но теперь к ней добавятся тренеры и спарринг-партнеры. Я думаю, это все будет плюсом для Петра».