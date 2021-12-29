Уайт отреагировал на слова де ла Хойи о бойцовской лиге Хабиба

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал слова экс-чемпиона мира по боксу Оскара де ла Хойи, который высказался относительно промоушена россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб недавно основал свой промоушен, и я сказал, что у него нет об этом ни малейшего представления. Но подчеркнул, что Нурмагомедов все поймет со временем. И тут появляется Де Ла Хойя и говорит: «Хабиб, это легко». Конечно же, это легко, когда ты бездельник», — цитирует Уайта Sportskeeda.

Отметим, что де ла Хойя также заявил, что бойцы ММА заслуживают больших гонораров.