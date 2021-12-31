Федор Емельяненко выразил желание провести бой-реванш против Бейдера

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко выразил желание провести следующий бой против американца Райана Бейдера.

«Федор сам сказал мне об этом. Если Бейдер победит Молдавского, то Федор хочет встретиться с ним. Так он и сказал», - приводит слова Скотта MMA Junkie.

В первом поединке, который состоялся в январе 2019 года, победу нокаутом одержал Бейдер.

Накануне стало известно, что следующим соперником Бейдера станет россиянин Валентин Молдавский.

Добавим, что за карьеру в смешанных единоборствах Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, а также один бой был признан несостоявшимся.