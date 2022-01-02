Чимаев попросил главу UFC организовать ему бой с блогером Джейком Полом

Шведский боец Хамзат Чимаев попросил главу UFC организовать ему поединок против блогера из США Джейка Пола.

«Дэйна Уайт, дай мне размазать этого бредового парня», — написал в своем твиттере спортсмен чеченского происхождения.

Напомним, что 24-летний блогер в декабре 2021 года победил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли. Бой был завершен в в шестом раунде нокаутом. Ранее Пол победил бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена.

Добавим, что Чимаев в профессиональной карьере провел десять боев, в которых одержал десять побед. В ноябре он был сильнее Ли Цзинляня на турнире UFC 267 в Абу-Даби





