Эксперт Раймонди назвал вероятных соперников Макгрегора в 2022 году

Известный эксперт Марк Раймонди предположил, как сложится карьера бывшего обладателя двух чемпионских поясов UFC Конора Макгрегора в 2022 году.

«Я считаю, что Макгрегор выступит дважды в 2022 году - в июле и ноябре или декабре. Если говорить о возможных соперниках, то наиболее вероятный вариант - Тони Фергюсон. К этому списку я бы добавил Майкла Чендлера и даже Дастина Порье», - сказал Раймонди в интервью, опубликованном на YouTube-канале ESPN MMA.

Отметим, что в 2021 году Макгрегор дважды уступил Дастину Порье.