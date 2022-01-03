«Я не вижу себя без этого вида спорта». Нганну рассказал о важном пункте в новом контракте UFC

Чемпион UFC Фрэнсис Нганну рассказал, что хочет выступать в профессиональном боксе даже в том случае, если он подпишет новый контракт с промоушеном.

«Это все равно произойдет. Даже если я останусь в UFC, я буду комбинировать эти виды. Когда мы начнем переговоры по новому соглашению, оно обязательно должно содержать пункт, связанный с боксом, потому что я не вижу себя без этого вида спорта», - цитирует слова Нганну MMA Fighting.

Отметим, что крайний поединок в промоушене Нганну провел против Миочича в марте 2021 года.