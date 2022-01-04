Глава Bellator Кокер заявил о готовности принять в промоушен Джейка Пола

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что организация готова подписать контракт с Джейком Полом, который дважды победил в боксе бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли.

«Я никогда не видел, чтобы Вудли вырубали таким образом, поэтому я всегда говорил, что нельзя недооценивать этих парней, что было полтора года назад.

Если Джейк хочет прийти в ММА, мы с радостью можем ему помочь. Он приедет в один из лучших тренажерных залов на планете, где тренируется Хабиб, где до сих пор тренируется Даниэль Кормье, где сейчас преподает Кейн Веласкес, и он окажется в среде, где он будет процветать, и у него уже есть опыт борьбы», - цитирует слова Кокера MMAJunkie.

Напомним, Джейк Пол дважды победил бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли.