Российский арбитр считает, что рефери спас Немкова от поражения в бою против Андерсона

Председатель судейской коллегии Союза ММА России Виктор Корнеев прокомментировал исход поединка между чемпионом Bellator в полутяжелом весе Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном.

Напомним, в третьем раунде бойцы столкнулись головами, в результате чего у Немкова образовалось рассечение. Врачи не разрешили россиянину продолжить поединок. Ожидается, что повторную встречу устроят в конце лета.

«Если бой рассчитан на три раунда, то он считается несостоявшимся, если травма ввиду столкновения головами произошла в первых двух раундах, если это происходит в третьем раунде, то считаются записки судей по итогам двух раундов. Если бой пятираундовый, то должно закончиться три раунда, чтобы считали записки судей.

Таким образом, поскольку третий раунд не был закончен, решение было принято справедливо, согласно универсальным правилам. Если бы этот раунд закончился, а поединок остановил бы врач в перерыве, то считали бы записки по итогам трех раундов. Таким образом, рефери, остановив бой за пять секунд до окончания раунда сыграл на руку Вадиму, так как третий раунд он, судя по всему, проигрывал», – рассказал Корнеев для Metaratings.ru.

По итогам двух раундов счет в судейских записках был равный – 19:19, но в третьем раунде Андерсон перевел поединок в партер, где имел преимущество и нанес больше ударов.