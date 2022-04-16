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Немков – о бое против Андерсона: Я начал подготовку очень рано. Это и сыграло со мной злую шутку

Россиянин объяснил, что помешало ему доказать свое превосходство.
16 апреля 2022 15:30
автор: Артур Гичунцев

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков высказался после поединка с американцем Кори Андерсоном.

Напомним, россиянин получил серьезное рассечение в результате удара головой. Бой был остановлен в третьем раунде, а промоушен не стал подводить итоги противостояния.

Ожидается, что в конце лета Немков и Андерсон встретятся вновь, чтоб выявить победителя.

«Я думаю, что подготовку начал очень рано – в середине ноября. Наверное, это и сыграло со мной злую шутку. Я до февраля чувствовал себя отлично, а в марте уже были контрольные сборы в Кисловодске, и я не мог вывезти пять раундов спаррингов почему-то. Думаю, что просто была затяжная подготовка. Надо готовиться 2-2,5 месяца к бою, а у меня получилось пять месяцев», – цитирует россиянина Sport24.ru.

Добавим, что Немков и Андерсон встречались в финале Гран-при, а на кону стоял один миллион долларов.

источник: Sport24.ru
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