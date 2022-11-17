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«Я буду доминировать»: Кори Андерсон – о поединке с Вадимом Немковым

Титульный бой в полутяжелом весе возглавит турнир Bellator 288.
17 ноября 2022 21:20
автор: Артур Гичунцев

Американский боец ММА Кори Андерсон заверил болельщиков, что победит россиянина Вадима Немкова в финале Гран-при Bellator.

Напомним, поединок состоится в ночь на 19 ноября и пройдет в Чикаго (США).

«Перед первым боем я знал, что он будет делать. Хотя я ждал, что он продолжит оставаться сильным долгое время, а это оказалось не так.

Нужно держать баланс между давлением и взволнованностью. За 10 лет в деле учишься давить нужным образом. Я ожидаю, что в этот раз буду полностью доминировать», – сказал американец зарубежным СМИ.

К слову, первый бой Немкова и Андерсона признан несостоявшимся из-за нарушения со стороны американца.

источник: «Советский спорт»
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