Штырков – о событиях в Екатеринбурге: Я не буду извиняться за то, что я сделал

Боец Иван Штырков рассказал, что делали спортсмены, представляющие Академию единоборств РМК, на митинге в Екатеринбурге. Ранее сообщалось, что бойцы применяли силу по отношению к жителям.
«Проблема в том, что меня сейчас воспринимают так — ты спортсмен, ты президент академии, но я гражданин своей страны, я житель города, у меня есть свое мнение, как и у тех людей, сломавших забор. Что я должен делать? Не показывать своего мнения, потому что у меня есть сила?
Мой статус? Я там не был в статусе президента академии, я там был как горожанин. А среди тех, кто кричал за сквер, может, были учителя и воспитатели детского сада. Им статус не мешал прыгать за забор.
Я не буду извиняться за то, что я сделал, потому что не за что, потому что я не сделал ничего, что меня дискредитирует. Я туда приехал как житель города, у которого иная позиция. Я всегда был на стороне храма, я за него», - цитирует Штыркова E1.RU.
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