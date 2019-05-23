Штырков – о событиях в Екатеринбурге: Я не буду извиняться за то, что я сделал - Советский спорт
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23 мая 2019 20:46ММАСметанникова Дарья

Штырков – о событиях в Екатеринбурге: Я не буду извиняться за то, что я сделал

В Екатеринбурге на прошлой неделе состоялся стихийный митинг против вырубки деревьев в сквере у пруда ради постройки храма.

Боец Иван Штырков рассказал, что делали спортсмены, представляющие Академию единоборств РМК, на митинге в Екатеринбурге. Ранее сообщалось, что бойцы применяли силу по отношению к жителям.

«Проблема в том, что меня сейчас воспринимают так — ты спортсмен, ты президент академии, но я гражданин своей страны, я житель города, у меня есть свое мнение, как и у тех людей, сломавших забор. Что я должен делать? Не показывать своего мнения, потому что у меня есть сила?

Мой статус? Я там не был в статусе президента академии, я там был как горожанин. А среди тех, кто кричал за сквер, может, были учителя и воспитатели детского сада. Им статус не мешал прыгать за забор.

Я не буду извиняться за то, что я сделал, потому что не за что, потому что я не сделал ничего, что меня дискредитирует. Я туда приехал как житель города, у которого иная позиция. Я всегда был на стороне храма, я за него», - цитирует Штыркова E1.RU.

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