Камил Гаджиев: Бой Емельяненко и Харитонова может пройти 5 октября - Советский спорт
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24 мая 2019 10:23ММАГичунцев Артур

Камил Гаджиев: Бой Емельяненко и Харитонова может пройти 5 октября

Ранее последний заявил, что не получал никаких предложений о бое с уроженцем Старого Оскола.

Глава Fight Nights Камил Гаджиев подтвердил информацию о возможном поединке двух российских бойцов – Александра Емельяненко и Сергея Харитонова.

«Мы можем организовать бой 5 октября. Саня готов. Вопрос по Харитонову – надо понять, когда у него бой с Мэттом Митрионом в Bellator.

Если это поздний август, то вряд ли Сергей согласится на 5 октября. В этом случае можем провести бой в ноябре. Да хоть в новогоднюю ночь, тем более что у обоих есть опыт выступлений 31 декабря в Японии.

Что меня беспокоит, так это их трешток. Как возможный организатор я, конечно, могу сейчас сидеть и руки потирать, что парни раскручивают бой. Но то, что Саня в последнем видео сказал, это уже перебор», – сказал Гаджиев, чьи слова приводит телеканал «Матч ТВ».

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