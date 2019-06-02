Орловский назвал Дацика «толстой тушой» В 1999 году белорусский боец проиграл россиянину на турнире смешанных единоборств.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский вспомнил о противостоянии с российским бойцом Вячеславом Дациком, а также оценил его нынешнее состояние.

«С Дациком вообще была странная история. Он ко мне перед боем подходит и говорит: «Давай на публику поработаем. Первый раунд ты меня бьешь, второй – я тебя. А в третьем всерьез подеремся». Я, дурачок, думал: сейчас ему в первом раунде накидаю. Никакого плана не было, просто хотел его избить. В итоге забыл о защите и попался на удар. Больно, но ничего страшного, мы же не в шахматы играем.

Взять реванш у Дацика? Ну, какой Дацик, господи! Двадцать лет назад я допустил ошибку, куда мне с ним сейчас драться? В интернете он там что-то сделал, с кем-то подрался – кому это интересно? Толстая туша ходит по рингу, руками машет. Вообще ни о чем», – приводит слова Орловского «Прессбол».