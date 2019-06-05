Абдулманап Нурмагомедов: Зачем нам Макгрегор еще раз, когда есть новый боец?

- Почему мы выбрали Порье, а не Макгрегора? Понимаете, мы заплатили в этот раз 750 тысяч долларов. Мы его разбили, он сдался нам. Ну и зачем он нам еще раз, когда есть новый боец, заслуживающий бой – Дастин Порье. Вот пусть ирландец выиграет у одного-двух людей, тогда и подеремся, - приводит слова Нурмагомедова Metaratings.ru.
Добавим, что встреча состоится 7 сентября на турнире в Абу-Даби.
В последнем поединке Порье победил соотечественника Макса Холлоуэя, а Нурмагомедов в октябре 2018 года защитил титул в бою против ирландца Конора Макгрегора.
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