Реванш Харитонов — Митрион состоится 24 августа - Советский спорт
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13 июня 2019 12:02ММАВащенко Сергей

Реванш Харитонов — Митрион состоится 24 августа

Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Сергей Харитонов заявил, что следующий поединок проведет в рамках организации Bellator.

Он проведет реванш с американским спортсменом Мэттом Митрионом. Схватка запланирована на 24 августа.

Напомним, что первый поединок между бойцами состоялся 15 февраля. В самом начале противостояния, на 15-й секунде, Митрион нанес запрещенный удар в пах. Из-за этого россиянин не смог продолжить выступление и сразу же был доставлен в больницу. Бой в итоге был признан несостоявшимся.

Добавим, что ранее глава российского промоушена Fight Nights Камил Гаджиев пытался организовать бой между Сергеем Харитоновым и Александром Емельяненко. Менеджер готов был заплатить за поединок по десять миллионов рублей каждому спортсмену. Харитонов заявил, что готов будет сразиться с Емельяненко за достойный гонорар, который превышает эту сумму.

Харитонов за свою карьеру в ММА провел 36 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел шесть поражений. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Митрион одержал 13 побед при шести поражениях. Один поединок признан несостоявшимся.

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