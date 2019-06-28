В Тольятти убит директор бойцовского клуба «Ахмат» (видео)

«В совершении данного преступления подозревается мужчина 1985 года рождения, который объявлен в розыск», - сообщает СК.
Согласно данным на странице клуба в Instagram, бойцовский клуб «Ахмат-Тольятти» был открыт 15 июня 2019 года и является филиалом чеченского клуба имени Ахмата Кадырова, созданного при содействии действующего главы Чечни.
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