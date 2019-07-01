Емельяненко продемонстрировал великолепную форму (видео) - Советский спорт
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01 июля 2019 13:01ММАЛипкин Антон

Емельяненко продемонстрировал великолепную форму (видео)

Российский боец выложил видео, на котором показал, как сильно похудел.

Российский боец Александр Емельяненко продемонстрировал подписчикам в инстаграме свою великолепную форму.

37-летний Емельяненко выложил видео, в котором показал, как сильно похудел.

«Надел джинсы, которые не надевал давно, и был очень сильно удивлен, насколько они мне стали большие, а когда-то были прямо в обтяжку.

Сейчас нужно идти ушивать. Поэтому пока я не добрался до отелье, пошел кушать в столовую», – сказал Емельяненко.

Напомним, ранее стало известно о том, что Емельяненко ведет переговоры с организацией по проведению кулачных боев Bare Knuckle FC.

Свой предыдущий бой Емельяненко провел в августе 2018 года, проведя ничейный поединок с Тони Джонсоном.

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