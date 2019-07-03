Мэтт Митрион: У Харитонова тяжелые удары, меня ждет настоящее испытание - Советский спорт
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03 июля 2019 16:08ММАГичунцев Артур

Мэтт Митрион: У Харитонова тяжелые удары, меня ждет настоящее испытание

Первый поединок завершился травмой россиянина. Он получил удар от Митриона в пах и не смог продолжить встречу.

Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион поделился ожиданиями от второго боя с Сергеем Харитоновым.

«У Харитонова тяжелые удары, и он знает, когда нужно добивать. Меня ждет настоящее испытание, но я живу ради этого», – написал американец в соцсети.

Бой Митриона и Харитонова состоится 24 августа на турнире Bellator, который пройдет штате Коннектикут (США).

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