Емельяненко проведет бой с бывшим претендентом на чемпионский пояс UFC - Советский спорт
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05 июля 2019 18:34ММАГичунцев Артур

Емельяненко проведет бой с бывшим претендентом на чемпионский пояс UFC

Ранее сообщалось, что он может подраться на турнире Fight Nights с Сергеем Харитоновым.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко отправится в США, где проведет поединок против американца Энтони Джонсона.

Встреча пройдет в рамках турнира Bare Knuckle FC (BKFC). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Бой планируется провести на турнире BKFC 10, он станет главным событием. Дата и место проведения поединка пока уточняются», – заявили ТАСС в пресс-службе BKFC.

Джонсон является бывшим бойцом UFC. В свое время он был претендентов на титул чемпиона в полутяжелом весе.

Отметим, что Bare Knuckle FC занимается организацией кулачных боев.

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