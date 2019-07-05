Емельяненко проведет бой с бывшим претендентом на чемпионский пояс UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко отправится в США, где проведет поединок против американца Энтони Джонсона.
Встреча пройдет в рамках турнира Bare Knuckle FC (BKFC). Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Бой планируется провести на турнире BKFC 10, он станет главным событием. Дата и место проведения поединка пока уточняются», – заявили ТАСС в пресс-службе BKFC.
Джонсон является бывшим бойцом UFC. В свое время он был претендентов на титул чемпиона в полутяжелом весе.
Отметим, что Bare Knuckle FC занимается организацией кулачных боев.
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