Емельяненко проведет следующий бой в Нур-Султане или Самаре Следующий поединок российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко пройдет в Нур-Султане или Самаре.

- 27 сентября турнир пройдет в Нур-Султане. 6 октября - в Самаре. Александр выступит на одном из турниров. Варианты соперников уже есть, - цитирует ТАСС руководителя организации Gorilla Fighting Championship (GFC) Александра Гурьянова.

Напомним, что свой предыдущий бой Емельяненко провел в августе 2018 года, проведя ничейный поединок с Тони Джонсоном на турнире World Fighting Championship Akhmat 50 в Москве.