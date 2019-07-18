Емельяненко проведет следующий бой в Нур-Султане или Самаре

- 27 сентября турнир пройдет в Нур-Султане. 6 октября - в Самаре. Александр выступит на одном из турниров. Варианты соперников уже есть, - цитирует ТАСС руководителя организации Gorilla Fighting Championship (GFC) Александра Гурьянова.
Напомним, что свой предыдущий бой Емельяненко провел в августе 2018 года, проведя ничейный поединок с Тони Джонсоном на турнире World Fighting Championship Akhmat 50 в Москве.
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