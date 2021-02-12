UFC оставит звание чемпиона в легком весе Нурмагомедову

Глава UFC Дана Уайт в интервью YouTube - каналу «Complex» рассказал о договоренности встретиться с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и заявил, что оставит ему звание чемпиона.

«Нет, UFC не отказывается от Хабиба, - сказал Уайт. - Хабиб - чемпион. Хабиб едет в Лас-Вегас. Мы с ним собираемся поужинать, поговорить и посмотреть, что будет дальше», - передает слова Уайта «МК-Спорт».

Добавим, что ранее Нурмагомедов заявлял, что готов освободить титул чемпиона,потому что устал от неопределенности, а руководство UFC не переубедит его возобновить карьеру.

Напомним, что дагестанский боец провел свой последний бой 24 октября 2020 года против Джастина Гэйджи, в котором американец был вынужден добровольно сдаться.