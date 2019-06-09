Совет ИААФ утвердил новое название и логотип организации

Новое название организации - World Athletics.
«Надеемся, что наш новый бренд поможет привлечь новое поколение молодых людей к легкой атлетике. Сейчас мы создали бренд, который может ожить в цифровом мире, отражая меняющуюся характер спорта, и в то же время привлекать внимание спортсменов, героев нашего вида спорта, - сказал президент ИААФ Себастьян Коу
Новый бренд организации начнет использоваться в октябре после чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года в Дохе и после одобрения Конгрессом изменения юридического названия.
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