Совет ИААФ утвердил новое название и логотип организации - Советский спорт
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09 июня 2019 16:37Легкая атлетика

Совет ИААФ утвердил новое название и логотип организации

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) объявил о смене названия и логотипа организации.

Новое название организации - World Athletics.

«Надеемся, что наш новый бренд поможет привлечь новое поколение молодых людей к легкой атлетике. Сейчас мы создали бренд, который может ожить в цифровом мире, отражая меняющуюся характер спорта, и в то же время привлекать внимание спортсменов, героев нашего вида спорта, - сказал президент ИААФ Себастьян Коу

Новый бренд организации начнет использоваться в октябре после чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года в Дохе и после одобрения Конгрессом изменения юридического названия.

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