Совет ИААФ утвердил новое название и логотип организации

Новое название организации - World Athletics.

«Надеемся, что наш новый бренд поможет привлечь новое поколение молодых людей к легкой атлетике. Сейчас мы создали бренд, который может ожить в цифровом мире, отражая меняющуюся характер спорта, и в то же время привлекать внимание спортсменов, героев нашего вида спорта, - сказал президент ИААФ Себастьян Коу

Новый бренд организации начнет использоваться в октябре после чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года в Дохе и после одобрения Конгрессом изменения юридического названия.

IAAF unveils new name and logo. pic.twitter.com/Fz4lNjhutW