Лыжница Йохауг стала чемпионкой Норвегии в беге У Йохауг много талантов.

Тереза Йохауг выиграла забег на 10 000 метров на чемпионате Норвегии по легкой атлетике. Она преодолела дистанцию за 32 минуты 20,87 секунды. При этом спортсменка не смогла отобраться на легкоатлетический чемпионат мира-2019 в Дохе.

Йохауг – олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира по лыжным гонкам. Олимпиаду-2018 в Пхенчхане она пропустила из-за допинговой дисквалификации.