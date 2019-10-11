Шубенков и Акименко номинированы на звание лучшего легкоатлета года в Европе

Кроме этого в число номинантов вошли метатель молота Павел Файдек (Польша), ходок Персеус Карлстрем (Швеция), многоборец Никлас Каул (Германия), метатель копья Магнус Кирт (Эстония), бегун Марцин Левандовски (Польша), метатель диска Даниэль Столь (Швеция), бегун Амель Тука (Босния) и барьерист Карстен Вархольм (Норвегия).
Добавим, что голосование будет проходить среди болельщиков в социальных сетях до 18 октября.
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