Шубенков и Акименко номинированы на звание лучшего легкоатлета года в Европе Российские барьерист Сергей Шубенков и прыгун в высоту Михаил Акименко представлены Европейской ассоциацией легкоатлетических федераций в номинации «Спортсмен года».

Новости СМИ2 Кроме этого в число номинантов вошли метатель молота Павел Файдек (Польша), ходок Персеус Карлстрем (Швеция), многоборец Никлас Каул (Германия), метатель копья Магнус Кирт (Эстония), бегун Марцин Левандовски (Польша), метатель диска Даниэль Столь (Швеция), бегун Амель Тука (Босния) и барьерист Карстен Вархольм (Норвегия). Добавим, что голосование будет проходить среди болельщиков в социальных сетях до 18 октября. RT to vote for Sergey Shubenkov!



🥈World 110m hurdles silver medallist

🏆Winner in the Rabat and Rome Diamond League



Voting closes at 12:00pm CET on Friday 18 October.#GoldenTracks pic.twitter.com/oP49jvMZ2S — European Athletics (@EuroAthletics) October 11, 2019 RT to vote for Mikhail Akimenko!



🥈World high jump silver medallist

📈 European lead and lifetime best of 2.35m



Voting closes at 12:00pm CET on Friday 18 October.#GoldenTracks pic.twitter.com/w00yOqR677 — European Athletics (@EuroAthletics) October 11, 2019