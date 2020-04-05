Маргарита Пахноцкая: Критерии ВФЛА разработала самостоятельно, они жесткие, но это право руководства Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая считает жесткими критерии, принятые ВФЛА к кандидатам в состав национальных сборных по легкой атлетике.

- Критерии ВФЛА разработала самостоятельно. Они жесткие, но это право нового руководства - установить критерии попадания в сборную. Важно, чтобы это было законно, регламентировалось необходимыми документами, а спортсмены и специалисты были заранее уведомлены об этом. Важно, чтобы это было юридически подкреплено, - цитирует Пахноцкую ТАСС.

Напомним, что 2 апреля решением президиума Всероссийской федерации легкой атлетики были приняты критерии, на основании которых будут формироваться составы сборных команд России по легкой атлетике (спортсмены, тренеры, специалисты) и рабочих органов ВФЛА (комитеты и комиссии).

Согласно принятым критериям спортсмен не может входить в основной и резервный составы кандидатов если, он нарушил антидопинговые правила после 18 ноября 2015 года; в состав национальных команд не будут включены легкоатлеты, в отношении которых ведется расследование о возможном нарушении антидопинговых правил, а также спортсмены, работающие с тренером, дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил в период с 19 ноября 2015 года. Кроме этого, в список кандидатов не будут включены легкоатлеты, в отношении которых ВФЛА получила письменные рекомендации со стороны World Athletic, РУСАДА или Athletics Integrity Unit, содержащие указание на обстоятельства, препятствующие спортсмену находиться в основном и резервном составе.