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11 июня 17:02
автор: Шарафудинов Виктор

Бывший глава ИААФ признал, что ради выгоды отложил расследование об употреблении допинга россиянами

Ламину Диака обвиняют в получении взяток в обмен за отказ от санкций.

Бывший глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламин Диак в суде признал, что он согласился отложить расследование об употреблении допинга российскими атлетами ради поддержания «финансового здоровья» ИААФ.

Диак, возглавлявший международную ассоциацию с 1999 по 2015 годы, заявил, что он знал о том, что 23 российских атлета употребляли допинг, однако отложил санкции в отношении России. Сделано это было для того, чтобы россияне смогли выступить на Олимпиаде в Лондоне, а также на чемпионате мира в Москве в 2012 и 2013 годах соответственно. Сенегалец отметил, что он боялся потерять финансовую поддержку российских спонсоров.

«Это было сделано главным образом для поддержания финансового здоровья ИААФ, – цитирует Диака France Press. – Мне нужно было обезопасить финансовое положение ассоциации, и я был готов пойти на этот компромисс».

Французская прокуратура утверждает, что Диак требовал от Всероссийской федерации легкой атлетики около 3 с половиной миллионов евро за сокрытие информации об атлетах, употреблявших допинг.

Бывший глава ИААФ отвергает обвинения в том, что он получал взятки из российских фондов.

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Бывший глава ИААФ признал, что ради выгоды отложил расследование об употреблении допинга россиянами
Ламину Диака обвиняют в получении взяток в обмен за отказ от санкций.
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