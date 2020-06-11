Бывший глава ИААФ признал, что ради выгоды отложил расследование об употреблении допинга россиянами

Бывший глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламин Диак в суде признал, что он согласился отложить расследование об употреблении допинга российскими атлетами ради поддержания «финансового здоровья» ИААФ.

Диак, возглавлявший международную ассоциацию с 1999 по 2015 годы, заявил, что он знал о том, что 23 российских атлета употребляли допинг, однако отложил санкции в отношении России. Сделано это было для того, чтобы россияне смогли выступить на Олимпиаде в Лондоне, а также на чемпионате мира в Москве в 2012 и 2013 годах соответственно. Сенегалец отметил, что он боялся потерять финансовую поддержку российских спонсоров.

«Это было сделано главным образом для поддержания финансового здоровья ИААФ, – цитирует Диака France Press. – Мне нужно было обезопасить финансовое положение ассоциации, и я был готов пойти на этот компромисс».