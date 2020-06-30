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30 июня 18:04
автор: Виктор Шарафудинов

Комиссия спортсменов ОКР поддержала ВФЛА в борьбе за права российских легкоатлетов

В Олимпийском комитете России считают, что тем, кто не был уличен в употреблении допинга, нельзя запрещать принимать участие в международных соревнованиях.

Комиссия спортсменов ОКР под председательством олимпийской чемпионки в фехтовании на саблях Софьи Великой поддержала коллег из Всероссийской федерации легкой атлетики.

Текст заявления Комиссии спортсменов ОКР опубликовал официальный сайт Олимпийского комитета России:

«Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России поддерживает шаги международного спортивного сообщества по борьбе с допингом и соблюдению антидопинговых правил. Свою работу мы строим, исходя из принципа нулевой терпимости к любым проявлениям мошенничества в спорте. Считаем, что такой подход отвечает интересам всех чистых спортсменов, законные права которых должны соблюдаться, независимо от национальности, пола или вероисповедания.

В этой связи мы полностью поддерживаем обращение Комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики к руководству международных спортивных организаций, которое призвано еще раз обратить внимание на беспрецедентную ситуацию.

Право чистых спортсменов участвовать в соревнованиях является основой международного спортивного и Олимпийского движения. Однако на данный момент законное право российских легкоатлетов ставится в прямую зависимость от уплаты денежного штрафа со стороны национальной федерации. К ним применяется принцип коллективной ответственности за инциденты, к которым спортсмены не имеют вообще никакого отношения. Наконец, необъяснимы избирательность и критерии, по которым к участию в международных стартах предполагается допускать не более 10 чистых атлетов из России.

Мы считаем, что санкции за нарушения, допущенные руководством национальной федерации, не могут и не должны ущемлять базовые права чистых спортсменов и являться основанием для лишения их соревновательной практики.

Комиссия спортсменов ОКР выражает надежду на то, что в нашем обращении, связанном исключительно с самой сутью спорта и Олимпизма и лишенном любой неуместной политизации, голос спортсменов будет по-настоящему услышан международным сообществом и права чистых спортсменов будут соблюдены вне зависимости от развития ситуации, связанной с выплатой ВФЛА штрафа, наложенного в одностороннем порядке Международной федерацией легкой атлетики».

Всероссийская федерация легкой атлетики была оштрафована на 10 миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил. World Athletics обязала федерацию выплатить 5 миллионов до 1 июля нынешнего года включительно. Вторая половина суммы является условным штрафом.

В данный момент ВФЛА лишена статуса в международной федерации, а российские спортсмены могут выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, однако World Athletics заявила, что они не смогут пройти процедуру оформления, если штраф не будет выплачен.

источник: ОКР
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Комиссия спортсменов ОКР поддержала ВФЛА в борьбе за права российских легкоатлетов
В Олимпийском комитете России считают, что тем, кто не был уличен в употреблении допинга, нельзя запрещать принимать участие в международных соревнованиях.
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