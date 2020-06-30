Комиссия спортсменов ОКР поддержала ВФЛА в борьбе за права российских легкоатлетов

Комиссия спортсменов ОКР под председательством олимпийской чемпионки в фехтовании на саблях Софьи Великой поддержала коллег из Всероссийской федерации легкой атлетики.

Текст заявления Комиссии спортсменов ОКР опубликовал официальный сайт Олимпийского комитета России:

«Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России поддерживает шаги международного спортивного сообщества по борьбе с допингом и соблюдению антидопинговых правил. Свою работу мы строим, исходя из принципа нулевой терпимости к любым проявлениям мошенничества в спорте. Считаем, что такой подход отвечает интересам всех чистых спортсменов, законные права которых должны соблюдаться, независимо от национальности, пола или вероисповедания.

В этой связи мы полностью поддерживаем обращение Комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики к руководству международных спортивных организаций, которое призвано еще раз обратить внимание на беспрецедентную ситуацию.

Право чистых спортсменов участвовать в соревнованиях является основой международного спортивного и Олимпийского движения. Однако на данный момент законное право российских легкоатлетов ставится в прямую зависимость от уплаты денежного штрафа со стороны национальной федерации. К ним применяется принцип коллективной ответственности за инциденты, к которым спортсмены не имеют вообще никакого отношения. Наконец, необъяснимы избирательность и критерии, по которым к участию в международных стартах предполагается допускать не более 10 чистых атлетов из России.