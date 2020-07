Совет World Athletics рекомендовал исключить ВФЛА в случае невыплаты штрафа до 15 августа

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) призвал полностью исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из членов организации в том случае, если российская сторона не оплатит штраф до 15 августа.

Об этом сообщает пресс-служба World Athletics.

World Athletics Council resolves to expel RusAF if payments not received by 15 August.