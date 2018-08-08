Через неделю, 16 августа, в Орландо Международная Федерация Тенниса (ITF) будет голосовать за принципиальные нововведения в формате Кубка Дэвиса, которые навсегда изменят легендарный турнир.

ЖЕРАР ПИКЕ В РОЛИ БЕГЕМОТА

Остается только гадать, что подтолкнуло защитника «Реала» Жерара Пике в один погожий весенний день 2016 года материализоваться, на манер булгаковского Кота, перед лицом Криса Кермода - главы Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Материализовался он не в одиночку, а с бизнес-предложением провести командный чемпионат мира по теннису. Его компания «Космос» была готова на миллиардные вливания в многолетнее сотрудничество.

Aссоциация схватилась за деньги и идею обеими руками, и в сентябре 2017 объявило о намерении возобновить Мировой Кубок ATP. Был такой небольшой недельный командный турнир в Дюссельдорфе, проводившийся вплоть до 2012 года. Ведущие игроки – Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Энди Маррей - с энтузиазмом откликнулись на эту новость.

Однако, в феврале 2018-го все резко изменилось: Пике и его мешок денег сделали крутой разворот и приземлились в закромах ITF с предложением реформировать Кубок Дэвиса из поэтапного (3-4 недели в течении года) в недельный «блиц» - ни дать ни взять по образу и подобию прежнего Мирового Кубка ATP.

Не смутившись уплыванием денег в конкурирующую фирму (а ATP и ITF - это два конкурента, которые никак не поделят между собой пирог профессионального тенниса), ATP в июле подтвердила намерение возобновить обещанный Мировой командный чемпионат. Без Пике, но ему «в пику», и в сотрудничестве с Федерацией тенниса Австралии. Определились и с местом, и со временем – турнир организуют в Перте, в январе, перед Australian Open. Конкурирующие командные турниры таким образом разделят в календаре лишь шесть недель. Все равно, что провести в один год и Кубок мира и Евро по футболу.

- Я удивлен всем происходящим, - заметил Роджер Федерер. – Потому что я не знаю другого Кубка Дэвиса, чем тот, что у нас есть.

АМЕРИКАНСКИЕ «НЫТИКИ»

ATP – теннисный профсоюз, отхвативший у нерасторопной ITF большую часть профессинального мужского тура в 1991. ITF удалось удержать в руках четыре» Больших шлема», Кубок Дэвиса, Кубок Федерации и еще Кубок Хопмана (неофициальный чемпионат среди смешанных сборных). Из этих двух контор в развитие тенниса вкладывает деньги лишь ITF, поддерживая юниорский теннис, начальный этап профессионального, а также развивая тренерские кадры и методики через национальные федерации стран-членов ITF. Их, к слову, целых 205.

Любопытная деталь: футбольные миллионы изначально предназначались именно ITF, и было это в 2015 году. Тогдашний президент Международной федерации, влиятельный Франческо Риччи Битти прямо сказал: «На моем веку Кубок Дэвиса останется в своем традиционном формате». А это интрига, толпы зрителей (матчи проводятся дома или в гостях), сумашедшие страсти и спортивные подвиги, которым ни много ни мало 118 лет.

В итоге Ричи Битти Пике отказал, зато пришедший ему на смену американец Дэвид Хэггерти принял с распростертыми объятьями. Именно из США последние три десятилетия раздавалось самое громкое нытье по поводу того, что четыре недели в год под Кубок Дэвиса – невыносимый стресс для мужских организмов, истерзанных теннисным трудом. Андре Агасси и Пит Сампрас еще в 90-е не уставали жаловаться на перезагруженность календаря. При этом Сампрас играл не больше двадцати турниров в год, а Агасси в свободное время восстанавливал истощенную психику амфетаминами (о чем сам позже рассказал в своей книге)…

«ОНИ ПРОДАЛИ ДУШУ!»

Знамя романтизма и патриотизма в теннисе несли другие люди - европейцы, а также латиноамериканцы и австралийцы. Конечно, звезды жалуются на плотный календарь и сегодня. Но те же Надаль, Джокович и Маррей в Кубке Дэвиса пусть не всегда, но играют. Естественно, случаются неприбыльные, неинтересные матчи, но в целом Кубок Дэвиса остается основным источником дохода ITF.

«Позор», – откликнулся на планы Международной федерации двукратный чемпион US Open, австралиец Патрик Рафтер.

«Это простое рвачество, а вовсе не желание улучшить Кубок Дэвиса», - негодовал экс-первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт. Австралийская федерация в резкой и открытой форме сказала, что будет голосовать против таких изменений.

«Они продали душу Кубка Дэвиса», - откровенно написал Яник Ноа, недавний капитан сборной Франции. Планируемые изменения возмутили и Амели Морезмо, и целую армию французских теннисистов.

Однако самый главный на сегодня теннисный босс Франции, президент местной национальной федерации Бернард Гвидичелли (тот, что не пустил Марию Шарапову на прошлогодний «Ролан Гаррос») выступает с поддержкой нововведений. Ему вообще-то полагалось молчать или скорее уйти в отставку, как члену правления ITF, совершившему уголовное преступление - в сентябре 2017 года Гвидичелли был осужден французским судом за клевету и оштрафован. Теперь, когда до голосования по Кубку Дэвиса осталось несколько дней, его большой американский друг Хэггерти пытается протащить изменения в устав ITF, позволяющие Гвидичелли сохранить и место в правлении. И, разумеется, голосовать в его пользу. Для утверждения изменений требуется большинство в две трети голосов.

ПОДДЕРЖКА МИЛЛИАРДЕРА

Не отсиделись в окопах и немцы. «Немецкая федерация не была проконсультирована и не была привлечена к выработке этой концепции, - раздалось из Гамбурга. – Мы не согласны с предложенными изменениями. Кубок Дэвиса – ценнейшая реликвия ITF, он нуждается в новой структуре и реформах, вместо этого ITF наносит ему один разрушающий удар за другим»

Настроения в Европе подытожил президент Европейской теннисной федерации Владимир Дмитриев, разославший всем своим 50 странам-членам письмо с критикой предлагающихся изменений: «Вызывает озабоченность отсутствие банковских гарантий на объявленную сумму в 120 миллионов долларов в год, а также отсутствие плана «Б», в случае если предложенные изменения окажутся неприбыльными». Дмитриев призвал национальные федерации Европы серьезно задуматься над предложениями ITF.

Глава Европейского тенниса жестко прошелся и по Гвидичелли, указав, что не стоит менять конституцию ITF в угоду одному человеку.

В ответ на «артиллерийский удар» Европы и Австралии американские реформаторы в последний момент, на манер ловких фокусников, извлекли из черного цилиндра белого кролика - миллиардера Ларри Эллисона, основателя компании«Оракл», а также владельца успешного теннисного турнира в Индиан-Уэлсе. Ларри сходу объявил на весь мир о своей полной финансовой поддержке проекту ITF. Однако, подписи ни на чем не поставил. ITF в ответ пообещал Эллисону провести обновленный Кубок Дэвиса именно в его «Теннисном саду» в Калифорнии.

Победят ли деньги вековую традицию мы узнаем 16 августа.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

КАКОВ НЫНЕШНИЙ ФОРМАТ?

В настоящий момент матчи Кубка Дэвиса проводятся в течение всего сезона в заранее запланированные недели (одновременно с ними никогда не играются турниры ATP). Одна сборная может провести максимум четыре встречи в сезоне (обычно – два-три матча).

ЧТО В ЭТОМ ПЛОХОГО?

Теннисисты обычно жалуются на повышенную нагрузку, связанную с играми за сборную. Точнее – с необходимостью дальних перелетов из региона, где в текущее время играются основные турниры. Вынужденная поездка, например, из Европы в Австралию и обратно менее чем за полторы недели – всегда серьезный стресс. Кроме того, игрокам мешают резкие переходы с одного типа покрытия на другое, что серьезно осложняет тренировочный процесс и иногда приводит к травмам. К тому же, за участие в Кубке Дэвиса не выплачивают призовые, а рейтинговые очки начисляются совсем небольшие, кто часто делает игры за сборную финансово невыгодными.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ?

Провести все игры Мировой группы в течение одной недели в одном месте, как на обычном профессиональном турнире. Это позволит собрать всех ведущих игроков команд, решит большинство описанных выше проблем, а заодно поможет привлечь больше зрителей – как ни трибуны, так и на к экранам телевизоров.