Испания пока не покоряется. «Химки» на выезде уступили «Валенсии»

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РУССКАЯ НЕДЕЛЯ В ИСПАНИИ

Эту баскетбольную неделю в Испании уже назвали русской. В предыдущие два дня ЦСКА провел матч с «Басконией», «Зенит» встретился с «Валенсией», а «Химки» побывали в Мадриде в гостях у «Реала». Во всех встречах победа осталась за хозяевами паркета. Непокорная баскетбольная Испания пока никак не дается российским командам…

При этом из трех наших клубов «Химки» первыми продолжили свою выездную серию – в десятом туре регулярного чемпионата желто-синие встретились с «Валенсией». По сравнению с гостями, которые входят в топ-8 регулярки Евролиги, хозяева занимали скромное 15-е место. Покинуть последнюю строчку команде Жауме Понсарнау позволила победа над питерским «Зенитом», которую «Валенсия» вырвала на заключительных секундах в матче во вторник (94:90). Но понятно, что фаворитом в очном противостоянии оставались подопечные Куртинайтиса. Пусть и без латвийского снайпера Яниса Тиммы, который по-прежнему пребывает в лазарете из-за проблем с локтем.

– При своих болельщиках «Валенсия» очень опасна. Эта команда отлично бросает трехочковые. Возможно, в их составе нет ярких звезд, но все играют сердцем, а мы знаем, как испанцы любят баскетбол. «Валенсия» всегда выкладывается на сто процентов и, несмотря на то, что находится в нижней части турнирной таблицы, всегда представляет угрозу, – отмечал наставник химчан.

Собственно, он не ошибся.

СДЕЛАЛИ РАБОТУ НАД ОШИБКАМИ, НО…

С первых мгновений встречи заметно - «Химки» провели отличную работу над ошибками после игры с «Реалом», и благодаря результативному нападению и активной защите уже через 4,5 минуты матча имеют пятикратное преимущество над соперниками – 20:4. Даже вынужденный тайм-аут главного тренера Понсарнау ни на что не влияет. Лишь спустя пять минут после начала встречи трехочковое попадание Вани Маринковича помогает сдвинуть ситуацию с мертвой точки и вдохновить хозяев на погоню. После выхода на замену Кино Колома (известному российским любителям баскетбола по выступлениям за казанский УНИКС) «Валенсия» начинает стремительно сокращать отставание. Однако хладнокровный Алексей Швед не позволяет им приблизиться в счете более, чем на семь очков к концу первой четверти (33:26). В том числе – шикарным броском на последних секундах, когда лидер сборной России с разворотом отправляет мяч в кольцо соперников по высокой траектории, завершая красивый и результативный бросок.

Однако все быстро меняется. Вторая четверть для химчан оказывается, мягко говоря, неудачной. Уступив хозяевам паркета со счетом 15:25, желто-синие не только теряют свое преимущество, но и позволяют соперникам вырваться вперед: отличный игровой отрезок у испанцев проводит Майк Тоби, совершив шесть бросков из-под кольца. Первая половина встречи становится для обеих команд достаточно результативной: в сумме «Химки» и «Валенсия» набрали 99 очков. Но преимущество отныне – на стороне хозяев. К большому перерыву счет – 51:48 в их пользу.

ОБИДНАЯ КОНЦОВКА

Вторая половина встречи проходит на равных. Несмотря на то, что Колом в этот вечер ловит кураж, «Химки» уже в роли догоняющих тоже находят ритм и время от времени заставляют тренерский штаб «Валенсии» брать тайм-ауты. В третьей четверти хорошими попаданиями с дистанции отличается центровой химчан Йонас Жеребко. Защитник подмосковной команды Стефан Йович также проводит качественный отрезок в третьей десятиминутке, забивая с дистанции, в проходах и активно действуя в защите.

Напряженная последняя четверть не может выявить явного фаворита. Начинаются баскетбольные «качели», соперники попеременно сравнивают счет и меняются лидирующими позициями. За две минуты до конца встречи Колом и Стефан Йович обмениваются попаданиями из-за дуги, после которых «Химки» уступают испанцам всего одно очко. Однако досадный второй технический фол и дисквалификация форварда химчан Девина Букера в нервной концовке матча не позволяют гостям вырывать победу. При переполненных домашних трибунах «Валенсия» одерживает вторую победу над российской командой на этой неделе.

Обидно…

Но мы ведь верим – «Химки» еще отыграются!