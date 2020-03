Руди Гобер мог заразить не только НБА, но и все США и даже Канаду!  

Но беда в том, что теперь у самого Гобера нашли коронавирус. Вот это поворот! Заразился он от микрофонов или уже был болен пока не понятно. Но тут важно, что ранее французский баскетболист «Юты» контактировал с людьми, приехавшими с его родины. А Франция сейчас – один из очагов эпидемии коронавируса: 2281 заболевший, 48 умерших и 12 выздоровевших. Проверили на коронавирус Гобера совершенно случайно, думали, что просто заболел гриппом. То есть могли и вообще не узнать о вирусе!

“Nancy Pelosi all of a sudden doesn’t ~* the payroll tax cut, but when Obama proposed it she thought it was a brilliant thing that all of the working families would benefit from because if you get a paycheck, you’re going to take home more money.” @kilmeade @foxandfriends