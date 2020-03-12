Руди Гобер мог заразить не только НБА, но и все США и даже Канаду!   - Советский спорт
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12 марта 2020 19:00БаскетболАнисимов Вадим

Руди Гобер мог заразить не только НБА, но и все США и даже Канаду!  

Центровой «Юты» Руди Гобер решил посмеяться над коронавирусом. Баскетболист не придумал ничего лучше, чем демонстративно потрогать все микрофоны на пресс-конференции в знак полнейшего презрения болезни и массовой панике по всему миру.

Но беда в том, что теперь у самого Гобера нашли коронавирус. Вот это поворот! Заразился он от микрофонов или уже был болен пока не понятно. Но тут важно, что ранее французский баскетболист «Юты» контактировал с людьми, приехавшими с его родины. А Франция сейчас – один из очагов эпидемии коронавируса: 2281 заболевший, 48 умерших и 12 выздоровевших. Проверили на коронавирус Гобера совершенно случайно, думали, что просто заболел гриппом. То есть могли и вообще не узнать о вирусе!

«Утром тест игрока «Юты» на грипп, воспаление горла и инфекцию верхних дыхательных путей дал отрицательный результат. Симптомы болезни уменьшились в течение дня, однако, в качестве меры предосторожности, было принято решение о проведении теста на COVID-19 (коронавирус). Предварительный результат оказался положительным. В настоящее время игрок находится под наблюдением врачей в Оклахоме. По согласованию с НБА и государственными властями, мы будем предоставлять обновления по ситуации в оперативные сроки», – пишет «Юта» в своем пресс-релизе.

Сам же Руди Гобер чувствует себя хорошо и даже рвался в бой в недавнем матче его «Юты». Но что будет с теми, против кого самонадеянный француз играл на площадке? А с теми, чьи микрофоны он трогал руками? Именно эти люди и попадают под удар. Сезон в НБА уже приостановлен, так что Гобер больше никого не заразит. Но стоит взглянуть, против кого играл центровой «Юты» за последние две недели. Поскольку все это время Гобер контактировал с командой, то под удар попали теперь целые команды!

В списке возможных заразившихся могут оказаться баскетболисты таких клубов, как:

– «Селтикс»;
– «Уизардс»;
– «Кавальерс»;
– «Никс»;
– «Пистонс»;
– «Рэпторс».

НБА сообщает, что всего тест проходят только 34 баскетболиста, но, кажется, что их количество надо увеличивать раза в четыре! В списке и второй снайпер НБА Брэдли Бил, и Паскаль Сиакам, и Джейсон Тейтум.

Есть тут и другой аспект. Проблема еще и в том, что клубы разбросаны по всей стране. Бостон, Вашингтон, Кливленд, Нью-Йорк, Детройт. Более того, последним соперником «Юты» были «Рэпторс» из Торонто. Означает ли это, что Канаде тоже придется несладко? Скорее всего да. Так что в США «спасибо» могут сказать Гоберу. Именно он может быть главным разносчиком инфекции. Вот уж прославился, так прославился. Ну и, конечно, как тут не вспомнить о карме.

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