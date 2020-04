Гитарист Яннис, «Порше» из «Лего» и скандал на турнире по NBA 2K. Чем занимаются игроки НБА?

Пока сезон НБА, как и все остальные спортивные соревнования стоит на паузе, у баскетболистов появилась возможность чаще видеться с семьей и заняться тем, на что раньше не хватало времени.

В сложные для лиги времена клубы НБА, за неимением возможности продолжить «регулярку», решили выйти на виртуальный паркет в симуляторе NBA 2K20. В турнире, по альтернативе с другими чемпионатами, разрешено было участвовать по одному действующему игроку каждой команды. Но даже виртуальные баталии не обошлись без скандалов! Дело в том, что на турнир принимались ставки, и букмекеры сделали фаворитом всего соревнования Кевина Дюранта из «Бруклина», основываясь на его игровом рейтинге, а не на умении держать джойстик в руках. «КейДи» в первом же матче проиграл Деррику Джонсу из «Майами». Более того, появились слухи, что матч сыграли незадолго до прямого эфира, а результаты были известны заранее, что позволило сделать ставки по высокому коэффициенту.

– Мы изначально сделали Дюранта фаворитом на победу в турнире, но когда увидели, что подавляющее количество ставок было в пользу Джонса, стало очевидно, что кто-то знал исход игры, – сказал специалист по коэффициентам букмекерской конторы SportsBetting.ag.

Главное открытие прошлого года Лука Дончич из «Далласа» и его одноклубник Джален Брансон, видимо, устали от баскетбола, поэтому решили перенести выяснение отношений в FIFA 20. Здесь ставки были не менее высоки, чем в турнире по NBA 2K. Проигравший обязался приехать на следующую игру «Маверикс» в джерси любимого клуба соперника из НФЛ (Национальная лига американского футбола). Словенец Дончич неожиданно полюбил этот вид спорта и болеет за команду из города, в котором и играет – «Даллас Ковбойс». Брансон же, несмотря на то, что родом из Нью-Джерси, поддерживает «Филадельфию Иглс». Победителем из ожесточенного противостояния вышел по-европейски более футбольный Лука (та самая победа его национальной команды в Мариборе перед ЧМ-2010 до сих пор снится российским болельщикам в кошмарных снах). Теперь за приездом игроков «Далласа» на первую игру после возобновления сезона станет смотреть еще интереснее. Где-то среди шортов с пиджаками и костюмами с изображением героев мультфильмов постарается затеряться Брансон в майке «Ковбойс».

Одна из главных звезд всей лиги, форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо решил освоить новое для себя ремесло – игру на гитаре. Получается, как видно по ролику, который опубликовала в своем блоге подруга действующего MVP НБА Мэрайя Данаэ, не очень. На видео Яннис очень неумело пытается исполнить проигрыш из легендарного хита группы Deep Purple «Smoke on the water». «Вот почему нам нужен баскетбол», – прокомментировала видео девушка, намекая, что слушать музыкальные потуги Янниса уже становится сложно.

This ladies and gentlemen is why we all need basketball back... @Giannis_An34 🎸😂 pic.twitter.com/9F4aJIOIiW

Новичок «Филадельфии» Матисс Тайбулл на карантине настолько заскучал по быстрой езде на своей «Феррари», закрытой в гараже, что ударился в детство и начал собирать «Лего». Модель знаменитого датского конструктора атакующий защитник выбрал соответствующую – спорткар. Правда не «Феррари», а легендарный «Порше 911» 1975 года выпуска. О необычном для своего возраста увлечении баскетболист известил подписчиков в своем твиттере.

Что еще делать на карантине, если скучно? Правильно – танцевать. Этому совету и последовали игроки «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер и Дариус Бэзли. На видео, опубликованном на аккаунте одного из баскетболистов в TikTok (социальная сеть, известная по большому количеству танцевальных роликов), видно, как друзья зажигательно двигаются под музыку одного из молодых американских рэп-исполнителей. В видео вместе с Гилджес-Александером и Бэзли появился даже Крис Пол. Занимался он тем же, чем и обычно – ассистировал партнерам.

ICYMI: Shai Gilgeous-Alexander and Darius Bazley are doing their part to keep us entertained during the sports shutdown. pic.twitter.com/yJtLmG8TYD