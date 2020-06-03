Милутинов - это «анти-Хайнс». ЦСКА провернул летнюю селекцию за одну неделю 

С 27 мая, когда из стана ЦСКА прозвучали первые трансферные новости, прошла всего неделя, а селекционная кампания москвичей уже явно преодолела свой пик и близка к завершению. Контракты с командой на следующий сезон есть у 11 баскетболистов.
ЦСКА В МЕЖСЕЗОНЬЕ-2020
Ушли
Гражданство
Возраст
Рост
Амплуа*
Минуты**
Очки**
Кайл Хайнс
США
33
198
5
23,4
8,8
Коста Куфос
Греция/США
31
213
5
9,6
4,7
Рон Бэйкер
США
27
193
1-2
11,1
2,3
Михаил Кулагин
Россия
25
191
1-2
-
-
Пришли
Гражданство
В
Р
А
М
О
Клуб-2019/20
Никола Милутинов
Сербия
25
213
5
24,7
10,3
Олимпиакос
Когда заканчиваются контракты у остальных игроков ЦСКА-2019/20
Гражданство
В
Р
А
М
О
Контракт***
Майк Джеймс
США
29
185
1
28,6
21,1
3 (2023)
Уилл Клайберн
США
30
201
3
19,3
12,5
3 (2022)
Дэрран Хилльярд
США
27
198
2
20,3
10,6
1 (2020)
Дэниэл Хеккетт
Италия/США
32
193
1
20,1
8,3
2 (2022)
Йоханнес Фойтманн
Германия
27
211
4
22,3
7,7
2 (2021)
Янис Стрелниекс
Латвия
30
191
1
16,1
7,2
2 (2021)
Ховард Сант-Рос
Куба
29
201
3
18,9
5,5
3 (2023)
Джоэль Боломбой
Россия
26
204
4-5
16,9
5,4
2 (2022)
Никита Курбанов
Россия
33
202
3
20,3
5,3
2+1 (2021)
Андрей Воронцевич
Россия
32
207
4
13,6
3,6
3 (2020)
Семен Антонов
Россия
30
202
4
7,9
2,0
2 (2021)
Иван Ухов
Россия
24
193
1-2
5,2
1,2
3 (2021)
* 1 – разыгрывающий, 2 – атакующий защитник, 3 – легкий форвард, 4 – мощный форвард, 5 – центровой.
** В среднем за матч Евролиги-2019/20.
*** На сколько лет рассчитан контракт (год его окончания).
ИЗ ОСТАВШИХСЯ ЛЕГИОНЕРОВ «ПОДВИСЛИ» ХИЛЛЬЯРД И СТРЕЛНИЕКС
Если отбросить всякие подробности про игроков более или менее глубокого запаса и сосредоточиться на командном костяке, за эти дни произошли три основных события: Кайл Хайнс ушел в «Милан», другой центровой Никола Милутинов, наоборот, пришел в ЦСКА из «Олимпиакоса» и, наконец, армейцы заключили новый трехлетний контракт со своим лучшим снайпером Майком Джеймсом.
О том, кто такой Милутинов, и может ли он стать равноценной заменой Хайнсу, мы с вами поговорим чуть ниже. А сейчас предлагаю сделать пару шагов назад и окинуть состав общим взглядом: все ли амплуа укомплектованы как следует?
С форвардами особых проблем не вижу. Ведь теперь у армейцев будут и Уилл Клайберн, пропустивший несколько месяцев из-за тяжелой травмы, и Ховард Сант-Рос, заменивший Клайберна посреди минувшего сезона. Плюс Йоханнес Фойтманн и несколько третьих-четвертых «номеров» из сборной России. Даже если Клайберн вернется в строй не сразу, запас прочности вполне достаточный. А значит слухи об интересе ЦСКА к одному из лучших мощных форвардов Евролиги Торнике Шенгелии из «Басконии», скорее всего, так слухами и останутся. Сейчас, когда клубный бюджет наверняка придется сокращать из-за пандемии, армейцам вряд ли до подобных «сверхусилений». Закрыть бы слабости – и то хорошо.
Последнее относится прежде всего к защитникам - причем не столько разыгрывающим, сколько атакующим. В амплуа плеймейкера при «живых» Джеймсе и Дэниэле Хэккетте (почти 50 минут на двоих за матч Евролиги) свободного места, считайте, не остается. Можно, конечно, играть с двумя первыми «номерами», и все же разговоры о гипотетическом переезде в Москву таких звездных «дирижеров», как Ник Калатес или Костас Слукас я, если честно, всерьез не воспринимал бы. Хочется, конечно, да не шибко верится. И потом, как они с Джеймсом будут делить владение мячом? Двумя-то им атаковать точно не позволят.
Выходит, что «слабыми звеньями» в этом раскладе становятся Даррэн Хилльярд и Янис Стрелниекс. Слухи про уход обоих уже появлялись нынешней весной в европейских СМИ. Правда, у латыша контракт еще на год, но по идее его можно и расторгнуть. Так или иначе, новые (помимо Милутинова) легионеры если и появятся, то как раз здесь. А сколько именно – один, два или ни одного, это уж смотря что отыщется-предложится на трансферном рынке. В смысле соотношения цена-качество.
Ну, и на закуску - центровые.
НИКОЛА ПОДБИРАЮЩИЙ
Стенания, что ЦСКА, дескать, не хватает настоящего центра, давно стали общим местом, хотя я в последние годы от них отошел. Во-первых, из-за высочайшего мастерства Хайнса, а, во-вторых, потому, что баскетбол стал вообще другим - более шустрым, более «разменным», более трехочковым. И вот теперь, через столько лет, поклонники традиционных «столбов» дождались, наконец, своего часа: в Москву едет стопроцентно классический центровой. Семи футов роста, здоровенный, словно только что из НБА.
Правда, в Америке Милутинов еще ни разу не играл. Он был лишь задрафтован «Сан-Антонио» в 2015-м под солидным №26. Зато в Евролиге-2019/20 серб занял первое место как по подборам вообще (8,2 за матч), так и по подборам в нападении (3,6), а по комплексному рейтингу полезности стал пятым на континенте, впритык за Алексеем Шведом! Посмотрите, какую феерию Милутинов устроил в октябрьском матче против «Зенита», когда набрал 16 очков и собрал столько же отскоков.
Что, впечатляет? А вот меня – нет. Сейчас объясню почему.
Начнем с того, что тот осенний матч «Олимпиакос» проиграл. Дома – и клубу-дебютанту Евролиги, который на момент ее мартовской остановки занимал в «регулярке» последнее место. А в двух матчах сезона против ЦСКА (то бишь, Хайнса) Милутинов набрал скромные 13 очков при 33 процентах попаданий с игры, пусть и сделав при этом 20 подборов.
С отскоками у него и правда все здорово, здесь армейцы непременно прибавят. Еще, наверное, станет больше угрозы из-под щита: полукрюком с близкого расстояния серб владеет хорошо. Плюс нормально реализует штрафные и даже имеет фирменные точки для среднего броска - у самой лицевой линии, примерно в четырех метрах от корзины, хоть слева, хоть справа.
Так чего ж я тогда к нему придираюсь?
Да не лидер он ни с какого боку, вот чего! Особенно в защите, где важнее центрового игрока нет. Не видно там пока ни качественной страховки (половина блок-шота за игру с такими габаритами – это смешно), ни, тем более, хайнсовской прыткости при разменах на периметре, от которых сейчас ой как много зависит. У Милутинова против элитных команд хороших матчей толком не бывает, разве что отрезки. Причем как правило в начале - а под конец, когда все решается, обычно забываешь, кто он такой, и есть ли на паркете.
В общем, назвать это «достойной заменой», по-моему, никак нельзя. Даже имей серб не по восемь, а по пятнадцать статистических подборов-шмодборов.
Впрочем, стоп. Не будем ничего решать заранее. Как-никак Милутинову только 25, и основная часть карьеры у него впереди. Может, через пару лет свершится чудо, мы узреем «живого Хайнса ростом 213», и мне, несчастному, придется истово биться лбом об пол, каясь в собственной слепоте.
Удачи, Никола.