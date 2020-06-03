Милутинов - это «анти-Хайнс». ЦСКА провернул летнюю селекцию за одну неделю  - Советский спорт
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03 июня 2020 19:00БаскетболТигай Лев

Милутинов - это «анти-Хайнс». ЦСКА провернул летнюю селекцию за одну неделю 

1 и 2 июня армейский клуб продлил контракт с Майком Джеймсом и приобрел Николу Милутинова. Состав команды на сезон-2020/21, в основном, сформирован. 

С 27 мая, когда из стана ЦСКА прозвучали первые трансферные новости, прошла всего неделя, а селекционная кампания москвичей уже явно преодолела свой пик и близка к завершению. Контракты с командой на следующий сезон есть у 11 баскетболистов.

ЦСКА В МЕЖСЕЗОНЬЕ-2020

Ушли

Гражданство

Возраст

Рост

Амплуа*

Минуты**

Очки**

Кайл Хайнс

США

33

198

5

23,4

8,8

Коста Куфос

Греция/США

31

213

5

9,6

4,7

Рон Бэйкер

США

27

193

1-2

11,1

2,3

Михаил Кулагин

Россия

25

191

1-2

-

-

Пришли

Гражданство

В

Р

А

М

О

Клуб-2019/20

Никола Милутинов

Сербия

25

213

5

24,7

10,3

Олимпиакос

Когда заканчиваются контракты у остальных игроков ЦСКА-2019/20

Гражданство

В

Р

А

М

О

Контракт***

Майк Джеймс

США

29

185

1

28,6

21,1

3 (2023)

Уилл Клайберн

США

30

201

3

19,3

12,5

3 (2022)

Дэрран Хилльярд

США

27

198

2

20,3

10,6

1 (2020)

Дэниэл Хеккетт

Италия/США

32

193

1

20,1

8,3

2 (2022)

Йоханнес Фойтманн

Германия

27

211

4

22,3

7,7

2 (2021)

Янис Стрелниекс

Латвия

30

191

1

16,1

7,2

2 (2021)

Ховард Сант-Рос

Куба

29

201

3

18,9

5,5

3 (2023)

Джоэль Боломбой

Россия

26

204

4-5

16,9

5,4

2 (2022)

Никита Курбанов

Россия

33

202

3

20,3

5,3

2+1 (2021)

Андрей Воронцевич

Россия

32

207

4

13,6

3,6

3 (2020)

Семен Антонов

Россия

30

202

4

7,9

2,0

2 (2021)

Иван Ухов

Россия

24

193

1-2

5,2

1,2

3 (2021)

* 1 – разыгрывающий, 2 – атакующий защитник, 3 – легкий форвард, 4 – мощный форвард, 5 – центровой.

** В среднем за матч Евролиги-2019/20.

*** На сколько лет рассчитан контракт (год его окончания).

ИЗ ОСТАВШИХСЯ ЛЕГИОНЕРОВ «ПОДВИСЛИ» ХИЛЛЬЯРД И СТРЕЛНИЕКС

2

Если отбросить всякие подробности про игроков более или менее глубокого запаса и сосредоточиться на командном костяке, за эти дни произошли три основных события: Кайл Хайнс ушел в «Милан», другой центровой Никола Милутинов, наоборот, пришел в ЦСКА из «Олимпиакоса» и, наконец, армейцы заключили новый трехлетний контракт со своим лучшим снайпером Майком Джеймсом.

О том, кто такой Милутинов, и может ли он стать равноценной заменой Хайнсу, мы с вами поговорим чуть ниже. А сейчас предлагаю сделать пару шагов назад и окинуть состав общим взглядом: все ли амплуа укомплектованы как следует?

С форвардами особых проблем не вижу. Ведь теперь у армейцев будут и Уилл Клайберн, пропустивший несколько месяцев из-за тяжелой травмы, и Ховард Сант-Рос, заменивший Клайберна посреди минувшего сезона. Плюс Йоханнес Фойтманн и несколько третьих-четвертых «номеров» из сборной России. Даже если Клайберн вернется в строй не сразу, запас прочности вполне достаточный. А значит слухи об интересе ЦСКА к одному из лучших мощных форвардов Евролиги Торнике Шенгелии из «Басконии», скорее всего, так слухами и останутся. Сейчас, когда клубный бюджет наверняка придется сокращать из-за пандемии, армейцам вряд ли до подобных «сверхусилений». Закрыть бы слабости – и то хорошо.

Последнее относится прежде всего к защитникам - причем не столько разыгрывающим, сколько атакующим. В амплуа плеймейкера при «живых» Джеймсе и Дэниэле Хэккетте (почти 50 минут на двоих за матч Евролиги) свободного места, считайте, не остается. Можно, конечно, играть с двумя первыми «номерами», и все же разговоры о гипотетическом переезде в Москву таких звездных «дирижеров», как Ник Калатес или Костас Слукас я, если честно, всерьез не воспринимал бы. Хочется, конечно, да не шибко верится. И потом, как они с Джеймсом будут делить владение мячом? Двумя-то им атаковать точно не позволят.

Выходит, что «слабыми звеньями» в этом раскладе становятся Даррэн Хилльярд и Янис Стрелниекс. Слухи про уход обоих уже появлялись нынешней весной в европейских СМИ. Правда, у латыша контракт еще на год, но по идее его можно и расторгнуть. Так или иначе, новые (помимо Милутинова) легионеры если и появятся, то как раз здесь. А сколько именно – один, два или ни одного, это уж смотря что отыщется-предложится на трансферном рынке. В смысле соотношения цена-качество.

Ну, и на закуску - центровые.

НИКОЛА ПОДБИРАЮЩИЙ

Стенания, что ЦСКА, дескать, не хватает настоящего центра, давно стали общим местом, хотя я в последние годы от них отошел. Во-первых, из-за высочайшего мастерства Хайнса, а, во-вторых, потому, что баскетбол стал вообще другим - более шустрым, более «разменным», более трехочковым. И вот теперь, через столько лет, поклонники традиционных «столбов» дождались, наконец, своего часа: в Москву едет стопроцентно классический центровой. Семи футов роста, здоровенный, словно только что из НБА.

Правда, в Америке Милутинов еще ни разу не играл. Он был лишь задрафтован «Сан-Антонио» в 2015-м под солидным №26. Зато в Евролиге-2019/20 серб занял первое место как по подборам вообще (8,2 за матч), так и по подборам в нападении (3,6), а по комплексному рейтингу полезности стал пятым на континенте, впритык за Алексеем Шведом! Посмотрите, какую феерию Милутинов устроил в октябрьском матче против «Зенита», когда набрал 16 очков и собрал столько же отскоков.

Что, впечатляет? А вот меня – нет. Сейчас объясню почему.

Начнем с того, что тот осенний матч «Олимпиакос» проиграл. Дома – и клубу-дебютанту Евролиги, который на момент ее мартовской остановки занимал в «регулярке» последнее место. А в двух матчах сезона против ЦСКА (то бишь, Хайнса) Милутинов набрал скромные 13 очков при 33 процентах попаданий с игры, пусть и сделав при этом 20 подборов.

С отскоками у него и правда все здорово, здесь армейцы непременно прибавят. Еще, наверное, станет больше угрозы из-под щита: полукрюком с близкого расстояния серб владеет хорошо. Плюс нормально реализует штрафные и даже имеет фирменные точки для среднего броска - у самой лицевой линии, примерно в четырех метрах от корзины, хоть слева, хоть справа.

Так чего ж я тогда к нему придираюсь?

Да не лидер он ни с какого боку, вот чего! Особенно в защите, где важнее центрового игрока нет. Не видно там пока ни качественной страховки (половина блок-шота за игру с такими габаритами – это смешно), ни, тем более, хайнсовской прыткости при разменах на периметре, от которых сейчас ой как много зависит. У Милутинова против элитных команд хороших матчей толком не бывает, разве что отрезки. Причем как правило в начале - а под конец, когда все решается, обычно забываешь, кто он такой, и есть ли на паркете.

В общем, назвать это «достойной заменой», по-моему, никак нельзя. Даже имей серб не по восемь, а по пятнадцать статистических подборов-шмодборов.

Впрочем, стоп. Не будем ничего решать заранее. Как-никак Милутинову только 25, и основная часть карьеры у него впереди. Может, через пару лет свершится чудо, мы узреем «живого Хайнса ростом 213», и мне, несчастному, придется истово биться лбом об пол, каясь в собственной слепоте.

Удачи, Никола.

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