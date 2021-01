Дончич, Йокич и Леброн. Кто борется за приз MVP в НБА?

Мы выбрали 10 (точнее – 11) человек, претендующих на этот приз уже прямо сейчас.

Матчи: 14. Очки-Подборы-Передачи: 28,1-4,7-6,7.

В перерывах между записями новых рэп-синглов Дэмиан остается главной движущей силой «Портленда» и по-прежнему демонстрирует впечатляющий атакующий потенциал. Лиллард – четвертый в лиге по средней результативности в матчах (делит эту позицию с Карри) и один из лучших – по количеству передач. Но у него есть три проблемы. Первая – нестабильные выступления «Блейзерс». Второе – плохая защита. И третья – Си-Джей Макколум, который в этом сезоне почти не уступает Дэму по значимости для команды. Младший брат легионера «Химок» Эрика Макколума лидирует по количеству точных трешек (4,8 в среднем за матч при 44 процентах реализациях – он даже круче Стефа!) и не сильно отстает от Лилларда по набранным очкам (26,7). Так что если даже в собственном клубе Дэм не может считаться безоговорочно лучшим, как можно называть его сильнейшим во всей НБА?

Матчи: 10. Очки-Подборы-Передачи: 26,9-7,1-3,8.

Джейсон давно превратился из просто однофамильца известного актера в полноценную суперзвезду НБА. Третий номер драфта-2017 в этом сезоне демонстрирует лучшие цифры в карьере как по очкам, так и по подборам с передачами. В отсутствие травмированного Кембы Уокера (он вернулся буквально на днях), Тейтум уверенно прибрал к рукам лидерство в «Бостоне» и на пару с Джейленом Брауном вывел «Селтикс» на третью позицию на Востоке. Продолжит в том же духе – реально включится в гонку за MVP.

Леннард. Матчи: 13. Очки-Подборы-Передачи: 24,9-4,9-5,8.

Джордж. Матчи: 14. Очки-Подборы-Передачи: 24,4-6,2-5,6.

ЛАК выдали несколько неординарных матчей, проиграв с преимущества в «плюс 22» «Голден Стейту» и уступив 51 очко «Денверу» (в обоих случаях – это клубный антирекорд), но при этом все равно являются лидером Запада. Да, на пару с «Лейкерс», и тем не менее! Залог успеха – уверенная игра Леннарда с Джорджем. С одной стороны, она не могут поделить статус лидера «Клипперс». С другой – им это, видимо, и не нужно. Парни находятся в гармонии друг с другом и это дает результат – оба уверенно входят в пул лучших игроков Лиги, как в плане статистики, так и в любом другом. Вопрос – удастся ли им сохранить эту гармонию на протяжении всего чемпионата?

Матчи: 12. Очки-Подборы-Передачи: 26,4-11,3-2,8.

Значимость камерунского центрового для «Филадельфии» подтверждается хотя бы тем, что без Эмбиида «Сиксерс» проиграли все три таких матча, а с ним добыли 10 побед, став лидером на Востоке. Джоэль не просто доминирует в краске, причем – на обеих половинах паркета. Он существенно «прокачал» свою точность в атаке, впервые в карьере реализуя больше половины бросков (54,5 процента). Плюс здорово кидает трешки (1,2 в среднем за матч). И, разумеется, уничтожает любого в борьбе за подборы. Слабым местом Эмбиида остается его травматичность. Но если Джоэль не пропустит слишком много встреч, сохранит текущую статистику и удержит «Сиксерс» в топе конференции до конца регулярки, то может повторить успех Хакима и стать вторым парнем из Африки, получившим приз MVP.

Матчи: 13. Очки-Подборы-Передачи: 26,1-10,0-9,5.

Дончич оформился как суперзвезда еще в прошлом сезоне и теперь лишь подтверждает этот статус. Он – центральная фигура в «Далласе», вокруг которой строится нападение, при этом молодой словенец (напомним – парню 21 год!) близок к трипл-даблу в среднем за сезон. И набирает по 26 очков за игру! Неплохая заявка на звание MVP, но при условии, что сами «Маверикс» как минимум выйдут в плей-офф, а лучше бы – из топ-4 на Западе. И с этим пока что проблема. Кроме Порзингиса, едва вернувшегося в строй, помочь Дончичу особо и некому. И от того, как два белых парня справятся с вышеописанной задачей, будут зависеть перспективы Луки в борьбе за звание самого ценного игрока.

Матчи: 14. Очки-Подборы-Передачи: 28,1-5,6-6,3.

После очередной травмы Томпсона (выбывшего еще на год) и проблем со здоровьем у Грина нам показалось, что «Голден Стейт» намерен снова слить сезон в попытке выцепить проспекта на драфте (как им это удалось с Джеймсом Уайзманом). Но в реальности оказалось, что «Воины» вовсе не против вновь побороться за плей-офф, и усилия Карри – основная причина, почему клуб из Окленда идет на пятом месте на Западе. За первый месяц регулярки Стеф успел набрать 62 очка в матче с «Портлендом» (личный рекорд результативности), отыграть «минус 22» в уже упомянутой встрече с «Клипперс» и сотворить еще немало подвигов. Сейчас он действует на уровне двух сезонов, когда брал приз MVP. При этом без поддержки Дюранта и Томпсона! Безусловно, игра Карри вызывает колоссальное уважение.

Матчи: 14. Очки-Подборы-Передачи: 25,1-11,4-10,0.

Йокич – единственный, кто сейчас набирает трипл-дабл в среднем за матч. Это пока не удается ни Дончичу, ни Уэстбруку (который, правда, выбыл из-за травмы), ни Леброну. При это он еще и третий в Лиге по количеству передач! Не зря Николу уже называют лучшим пасующим центровым в истории. Есть, правда, и критика – мол, Йокич часто устает и филонит в защите, что дорого обходится «Наггетс» в напряженных концовках. Но это можно парировать тем, что без помощи своего лидера «Денвер» в эти концовки просто бы не зашел! Собственно, результаты клуба – единственный существенный фактор, который может осложнить Николе борьбу за приз MVP. Как все-таки жаль, что Шак ошибся, и этот парень – действительно серб, а не русский…

