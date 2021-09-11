ЦСКА расторг контракт с Джеймсом

Московский ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с защитником Майком Джеймсом.

Как сообщает официальный сайт армейцев, клуб и 31-летний баскетболист пришли к договоренности по расторжению действующего соглашения. Ранее в СМИ появилась информация, что выкуп контракта составит 600 тысяч долларов. Джеймс опроверг это сообщение.

CSKA parts ways with James



Our club has come to an agreement with guard @TheNatural_05 to terminate the current contract. pic.twitter.com/9DCRZlcZ0m — CSKA Moscow (@cskabasket) September 11, 2021

Напомним, что ЦСКА в начале года дважды отстранял Майка от матчей и тренировок с командой. У защитника был конфликт с главным тренером красно-синих Димитрисом Итудисом. Во второй части минувшего сезона баскетболист выступал в НБА за «Бруклин Нетс».