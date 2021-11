Форвард УНИКСа Хезонья признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ по итогам ноября

Нападающий УНИКСа Марио Хезонья признан MVP текущего сезона регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в ноябре.

По информации пресс-службы чемпионата, хорватский баскетболист помог своей команде одержать три победы в трех прошедших матчах этого месяца. При этом форвард в среднем за игру набрал 22,0 очка, совершал 6,0 подбора, 2,7 передачи и 2,0 перехвата.

Напомним, что в данный момент УНИКС занимает первое место в турнирной таблице, выиграв шесть матчей по итогам семи встреч.

6 декабря казанская команда сыграет в гостях против «Цмоки-Минска».

🤴 Mario Hezonja is our November MVP!



📊 @mariohezonja averaged 22.0 PPG, 6.0 RPG, 2.7 APG & 2.0 SPG with 23.3 EFF!



UNICS won all 3 games this month - against PARMA (73:66), CSKA (69:64) and Astana (71:59) - and topped the standings with a 6-1 record! pic.twitter.com/6CEcUYAEj6