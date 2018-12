Испанец Жоан Пласа сменил Карасева на посту главного тренера «Зенита»

На этом посту Пласа сменил Сергея Карасева, который сегодня был отправлен в отставку.

Джоан Плаза — новый главный тренер «Зенита».



54-летний специалист приступит к работе с командой в ближайшее время.

Joan Plaza — new head coach of Zenit.

54-years old specialist will start working with the team in the nearest future.

