Испанец Жоан Пласа сменил Карасева на посту главного тренера «Зенита»

Баскетбол 22 декабря 2018 17:04 Источник: БК «Зенит» Автор: Спирин Дмитрий

Новым главным тренером "Зенита" стал 54-летний испанский специалист Жоан Пласа.

На этом посту Пласа сменил Сергея Карасева, который сегодня был отправлен в отставку.

Джоан Плаза — новый главный тренер «Зенита».



54-летний специалист приступит к работе с командой в ближайшее время.

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Joan Plaza — new head coach of Zenit.

54-years old specialist will start working with the team in the nearest future.

Подробности: https://t.co/G7wB60S0G0 pic.twitter.com/u8fiBMQdlB — БК «Зенит» (@zenitbasket) 22 декабря 2018 г.

С 2013 года Пласа тренировал испанскую "Уникаху", а ранее он работал с каунасским "Жальгирисом", "Кахасолем" и мадридским "Реалом".

В девяти матчах Единой лиги ВТБ «Зенит» одержал пять побед и потерпел четыре поражения. Команда занимает шестое место в турнирной таблице.