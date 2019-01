Куртинайтис стал новым главным тренером «Химок»

Литовский специалист Римас Куртинайтис вернулся в «Химки» в качестве главного тренера, сменив на этом посту Георгиоса Барцокаса.

«Решение сменить тренера посреди сезона, когда игры идут через два-три дня, очень непростое. Однако ситуация в команде требовала перемен. Римас Куртинайтис – единственный опытный специалист высокого уровня, которому не потребуется время на адаптацию в коллективе, так как он прекрасно знает клуб изнутри. С именем Куртинайтиса связаны самые яркие и победные страницы в истории нашего клуба. На протяжении последних лет мы поддерживали с тренером постоянный дружеский контакт. Уверен, что с приходом Куртинайтиса мы сможем изменить сложившуюся ситуацию», - сообщил генеральный директор подмосковной команды Павел Астахов.

58-летний специалист работал с подмосковным клубом с 2011 по 2016 год. Его последним местом работы был литовский клуб «Летувос Ритас», который он покинул в 2018 году.

«Химки» идет на втором месте в Единой лиге ВТБ, а в Евролиге занимает 13-ю позицию.

🚨 Баскетбольный клуб «Химки» принял решение расторгнуть соглашение с Георгиосом Барцокасом / Khimki Moscow Region decided to resign head coach Georgios Bartzokas because of the latest results. pic.twitter.com/lZNrnAQuQy