Формат баскетбола на Олимпиаде-2020 будет изменен - Советский спорт
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17 апреля 2019 16:54БаскетболСпирин Дмитрий

Формат баскетбола на Олимпиаде-2020 будет изменен

На ОИ-2020 будет использован новый формат турнира по баскетболу.

В мужском и женском турнирах примут участие по 12 команд, они будут разбиты на три группы по четыре в каждой. Далее команды сыграют по круговой системе друг с другом. Затем сборные, занявшие первое и второе места, а также две лучшие команды из числа тех, которые стали третьими, пройдут в финальную стадию. Оставшиеся четыре команды покинут турнир.

Восемь команд, пробившихся в плей-офф, сформируют четвертьфинальные пары. После этого турнир будет проходить по олимпийской системе с выбыванием команд в случае поражения. Таким образом, команды, которые дойдут до финала, проведут на турнире по шесть матчей, а не восемь, как было раньше, сообщает официальный сайт ФИБА.

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