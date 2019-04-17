Формат баскетбола на Олимпиаде-2020 будет изменен На ОИ-2020 будет использован новый формат турнира по баскетболу.

В мужском и женском турнирах примут участие по 12 команд, они будут разбиты на три группы по четыре в каждой. Далее команды сыграют по круговой системе друг с другом. Затем сборные, занявшие первое и второе места, а также две лучшие команды из числа тех, которые стали третьими, пройдут в финальную стадию. Оставшиеся четыре команды покинут турнир.

Восемь команд, пробившихся в плей-офф, сформируют четвертьфинальные пары. После этого турнир будет проходить по олимпийской системе с выбыванием команд в случае поражения. Таким образом, команды, которые дойдут до финала, проведут на турнире по шесть матчей, а не восемь, как было раньше, сообщает официальный сайт ФИБА.

