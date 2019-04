Де Коло признан MVP четвертых матчей плей-офф Евролиги

Разыгрывающий ЦСКА Нандо Де Коло назван самым ценным игроком четвертых матчей плей-офф Евролиги.

31-летний француз помог армейцам оформить победу в серии с «Басконией» со счетом 3-1, став с 27 очками самым результативным игроком четвертого матча (92:83) в Витории.

The MVP of Game 4...



Yet another BIG performance from @NandoDeColo books a Final Four place for @cskabasket #GameON pic.twitter.com/gfyR91KQIR