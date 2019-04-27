Де Коло признан MVP четвертых матчей плей-офф Евролиги

Разыгрывающий ЦСКА Нандо Де Коло назван самым ценным игроком четвертых матчей плей-офф Евролиги.
31-летний француз помог армейцам оформить победу в серии с «Басконией» со счетом 3-1, став с 27 очками самым результативным игроком четвертого матча (92:83) в Витории.
Напомним, ЦСКА в восьмой раз подряд вышел в «Финал четырех». В нынешнем сезоне он пройдет с 17 по 19 мая в Витории (Испания).
В ½ финала соперником российского клуба станет действующий победитель Евролиги – «Реал», которому команда Димитриса Итудиса проиграла на этой же стадии в прошлом году.
Добавим, что ЦСКА побеждал в Евролиге три раза (2006, 2008, 2016).
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