Де Коло признан MVP четвертых матчей плей-офф Евролиги Француз набрал 27 очков в матче с «Басконией».

Разыгрывающий ЦСКА Нандо Де Коло назван самым ценным игроком четвертых матчей плей-офф Евролиги.

31-летний француз помог армейцам оформить победу в серии с «Басконией» со счетом 3-1, став с 27 очками самым результативным игроком четвертого матча (92:83) в Витории.

The MVP of Game 4...



Yet another BIG performance from @NandoDeColo books a Final Four place for @cskabasket #GameON pic.twitter.com/gfyR91KQIR — EuroLeague (@EuroLeague) April 27, 2019

Напомним, ЦСКА в восьмой раз подряд вышел в «Финал четырех». В нынешнем сезоне он пройдет с 17 по 19 мая в Витории (Испания).

В ½ финала соперником российского клуба станет действующий победитель Евролиги – «Реал», которому команда Димитриса Итудиса проиграла на этой же стадии в прошлом году.

Добавим, что ЦСКА побеждал в Евролиге три раза (2006, 2008, 2016).