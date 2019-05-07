Швед стал первым игроком, набравшим 2500 очков в Единой лиге ВТБ

Во втором матче серии 1/4 финала Лиги ВТБ против «Астаны» (94:64) Швед набрал 19 очков, став самым результативным игроком встречи.
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