Швед стал первым игроком, набравшим 2500 очков в Единой лиге ВТБ

Во втором матче серии 1/4 финала Лиги ВТБ против «Астаны» (94:64) Швед набрал 19 очков, став самым результативным игроком встречи.

Алексей Швед стал первым игроком в Единой Лиге ВТБ, набравшим 2️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ очков за карьеру!@Shved23 became the first player in VTB League with 2️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ career points!