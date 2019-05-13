Эмбиид расплакался на плече у Газоля после поражения своей команды (видео) - Советский спорт
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13 мая 2019 10:42БаскетболСпирин Дмитрий

Эмбиид расплакался на плече у Газоля после поражения своей команды (видео)

Центровой «Филадельфии» Джоэль Эмбиид не смог сдержать слез после вылета своей команды из плей-офф НБА.

В седьмом матче серии с «Торонто» победу хозяевам площадки принес точный бросок Кавая Леонарда одновременно с финальной сиреной (92:90).

После завершения матча центровой «Филадельфии» Эмбиид заплакал на плече у своего оппонента Марка Газоля, сообщает «Газета.ру».

«Торонто» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в финал Восточной конференции, где сразится с «Милуоки».

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