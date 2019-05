Эмбиид расплакался на плече у Газоля после поражения своей команды (видео)

В седьмом матче серии с «Торонто» победу хозяевам площадки принес точный бросок Кавая Леонарда одновременно с финальной сиреной (92:90).

После завершения матча центровой «Филадельфии» Эмбиид заплакал на плече у своего оппонента Марка Газоля, сообщает «Газета.ру».

«Торонто» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в финал Восточной конференции, где сразится с «Милуоки».

Nothing but respect after a 7-game series. 👏👏👏@JoelEmbiid x @MarcGasol pic.twitter.com/PyeiuET278