Эмбиид расплакался на плече у Газоля после поражения своей команды (видео)

В седьмом матче серии с «Торонто» победу хозяевам площадки принес точный бросок Кавая Леонарда одновременно с финальной сиреной (92:90).
После завершения матча центровой «Филадельфии» Эмбиид заплакал на плече у своего оппонента Марка Газоля, сообщает «Газета.ру».
«Торонто» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в финал Восточной конференции, где сразится с «Милуоки».
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