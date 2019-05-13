Клайберн, Мики, Рейнольдс вошли в символическую пятерку первого раунда плей-офф

Единая лига ВТБ составила символическую пятерку первого раунда плей-офф. В нее вошли представители четырех команд, которые вышли в полуфинал.
В символическую пятерку вошли: легкий форвард ЦСКА Уилл Клайберн (2 матча, 18,0 очка в среднем за игру), легкий форвард «Зенита» Марко Симонович (4 матча, 10,8 очка), тяжелый форвард «Химок» Джордан Мики (3 матча, 16,0 очка), центровой «Зенита» Джален Рейнольдс (4 матча, 13,3 очка) и атакующий защитник УНИКСа Эррик Макколлум (3 матча, 23 очка).
Напомним, в четвертьфинальных сериях ЦСКА победил «Нижний Новгород», УНИС – «Калев», «Химки» – «Астану» (все три серии – в трех матчах), а «Зенит» – «Локомотив-Кубань» (в четырех матчах).
В полуфиналах сыграют: ЦСКА – «Зенит» и УНИКС – «Химки».
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