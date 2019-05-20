Форвард ЦСКА Клайберн признан самым ценным игроком «Финала четырех» - Советский спорт
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20 мая 2019 00:09Баскетбол

Форвард ЦСКА Клайберн признан самым ценным игроком «Финала четырех»

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн был признан самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги.

В воскресенье, 19 мая, в финальной встрече ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» со счетом 91:83. Клайберн Клайберн наряду с защитником армейцев Кори Хиггинсом стал самым результативным игроком российской команды в этой игре. На сету обоих по 20 очков.

Добавим, что ЦСКА четвертый раз в своей истории выиграл главный трофей европейского клубного турнира.

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