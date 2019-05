Форвард ЦСКА Клайберн признан самым ценным игроком «Финала четырех»

В воскресенье, 19 мая, в финальной встрече ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» со счетом 91:83. Клайберн Клайберн наряду с защитником армейцев Кори Хиггинсом стал самым результативным игроком российской команды в этой игре. На сету обоих по 20 очков.

Добавим, что ЦСКА четвертый раз в своей истории выиграл главный трофей европейского клубного турнира.

The MVP of the Final Four goes to...@Da_Thrill21 👏#F4GLORY pic.twitter.com/i5OEkuNI1a