Форвард ЦСКА Клайберн признан самым ценным игроком «Финала четырех» Форвард ЦСКА Уилл Клайберн был признан самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги.

В воскресенье, 19 мая, в финальной встрече ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» со счетом 91:83. Клайберн Клайберн наряду с защитником армейцев Кори Хиггинсом стал самым результативным игроком российской команды в этой игре. На сету обоих по 20 очков.

Добавим, что ЦСКА четвертый раз в своей истории выиграл главный трофей европейского клубного турнира.