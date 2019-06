ЦСКА продлил контракт с Итудисом (фото)

ЦСКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Димитрисом Итудисом.

Новое соглашение действует до окончания сезона-2020/21. В этом году ЦСКА предстоит финальная серия Единой лиги ВТБ с «Химками».

«Благодарю игроков за все, чего мы достигли. Очевидно, с моей стороны важно отметить командную работу тренеров, штаба, всех, кто работает в ЦСКА. Нас ждет продолжение долгосрочного сотрудничества, обмена идеями и, надеюсь, классный баскетбол в исполнении команды. Хочу также сказать «спасибо» болельщикам за веру в команду; мы хотим, чтобы вас приходило все больше и больше, и клуб проделывает отличную работу, предоставляет лучший сервис и развлечения. А команда продолжит усердно работать, чтобы вы ею гордились», - цитирует Итудиса пресс-служба клуба.

Под руководством греческого специалиста ЦСКА дважды выигрывал Евролигу (2016, 2019), а также четыре раза побеждал в Единой лиге ВТБ.

