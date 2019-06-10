Курбанов – самый ценный игрок плей-офф Единой лиги ВТБ

32-летний форвард ЦСКА Никита Курбанов признан MVP плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба турнира. В среднем спортсмен набирал 8,7 очков, делал по 4,3 подбора и 2,1 передачи в каждом из девяти матчей плей-офф.
ЦСКА обыграл «Химки» в трех матчах серии – 106:85, 103:92, 80:62.
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