Курбанов – самый ценный игрок плей-офф Единой лиги ВТБ

32-летний форвард ЦСКА Никита Курбанов признан MVP плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба турнира. В среднем спортсмен набирал 8,7 очков, делал по 4,3 подбора и 2,1 передачи в каждом из девяти матчей плей-офф.

ЦСКА обыграл «Химки» в трех матчах серии – 106:85, 103:92, 80:62.

Самым полезным игроком плей-офф становится... Никита Курбанов! 🤴



The MVP of the #VTBPlayoffs is... Nikita Kurbanov! 🤴 pic.twitter.com/9WvGxkKCrS