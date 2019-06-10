Курбанов – самый ценный игрок плей-офф Единой лиги ВТБ - Советский спорт
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10 июня 2019 23:10БаскетболКоноплев Александр

Курбанов – самый ценный игрок плей-офф Единой лиги ВТБ

Курбанов был лучшим в играх на выбывание.

32-летний форвард ЦСКА Никита Курбанов признан MVP плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба турнира. В среднем спортсмен набирал 8,7 очков, делал по 4,3 подбора и 2,1 передачи в каждом из девяти матчей плей-офф.

ЦСКА обыграл «Химки» в трех матчах серии – 106:85, 103:92, 80:62.

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