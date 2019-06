Видео: на чемпионском параде «Торонто» прозвучали выстрелы

В Торонто во время парада в честь чемпионов НБА «Рэпторс» произошла стрельба, сообщает TMZ.

По предварительным данным, в толпе прозвучало четыре выстрела. Ранена одна женщина. Неизвестно, сколько человек пострадали во время давки.

Баскетболисты «Торонто» впервые в истории стали чемпионом НБА. Сообщалось, что на чемпионский парад пришли сотни тысяч человек.

ppl have been running from the back of the stage for some reason. hope everyone’s safe. #RaptorsParade pic.twitter.com/HRoeTZ4val