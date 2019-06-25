Адетокумбо признан самым полезным игроком регулярного чемпионата НБА

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо стал самым полезным игроком регулярного чемпионата НБА в завершившемся сезоне, сообщает «Газета.Ru».
Средние показатели 24-летнего грека составили 27,7 очка, 12,5 подбора, 5,9 передачи, 1,3 перехвата и 1,5 блока.
Во время своей речи после получения награды Адетокумбо не смог сдержать эмоций и расплакался.
Добавим, что на награду также претендовали Пол Джордж из «Оклахома-Сити» и Джеймс Харден из «Хьюстона».
«Милуоки» стал победителем регулярного чемпионата НБА и дошел до финала плей-офф Восточной конференции, где в шести матчах проиграл серию будущему чемпиону – «Торонто».
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