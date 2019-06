Адетокумбо признан самым полезным игроком регулярного чемпионата НБА

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо стал самым полезным игроком регулярного чемпионата НБА в завершившемся сезоне, сообщает «Газета.Ru».

Средние показатели 24-летнего грека составили 27,7 очка, 12,5 подбора, 5,9 передачи, 1,3 перехвата и 1,5 блока.

Во время своей речи после получения награды Адетокумбо не смог сдержать эмоций и расплакался.

Congratulations to @Giannis_An34 of the @Bucks on winning the 2018-19 Most Valuable Player! #KiaMVP #NBAAwards pic.twitter.com/l8SN27FFTG