Адетокумбо признан самым полезным игроком регулярного чемпионата НБА 24-летний форвард опередил Джорджа и Хардена.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо стал самым полезным игроком регулярного чемпионата НБА в завершившемся сезоне, сообщает «Газета.Ru».

Средние показатели 24-летнего грека составили 27,7 очка, 12,5 подбора, 5,9 передачи, 1,3 перехвата и 1,5 блока.

Во время своей речи после получения награды Адетокумбо не смог сдержать эмоций и расплакался.

Добавим, что на награду также претендовали Пол Джордж из «Оклахома-Сити» и Джеймс Харден из «Хьюстона».

«Милуоки» стал победителем регулярного чемпионата НБА и дошел до финала плей-офф Восточной конференции, где в шести матчах проиграл серию будущему чемпиону – «Торонто».